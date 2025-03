Oasport.it - Lorenzo Musetti manca un match-point e perde contro Arthur Fils nel terzo turno a Indian Wells

Niente da fare pere le speranze dei tifosi italiani che avrebbero sperato di vederlo negli ottavi di finale del Masters1000 di. Vince il francese(n.21 del mondo) col punteggio di 3-6 7-6 (4) 6-3 in 2 ore e 33 minuti di partita. Il toscano (n.16 ATP) ha avuto sulla racchetta la palla per chiudere la partita prima del tie-break del secondo set, ma non è riuscito a concretizzare l’opportunità. Unin cui l’azzurro ha comandato nel primo parziale in maniera piuttosto netta, per poi calare nel secondo, dovendo chiamare anche un MTO dopo il quinto game. Alla lunga, la maggior presenza fisica ha fatto la differenza per il transalpino che quindi affronterà l’americano Marcos Giron negli ottavi.Nel primo setcomincia bene, mettendo in grande difficoltà il suo rivale sul piano delle variazioni.