Secoloditalia.it - Lorenzo Bertocchi, 13enne di Brescia, muore per una puntura di zecca diagnosticata tardi: aperta un’inchiesta

Leggi su Secoloditalia.it

La procura di Genova ha aperto una inchiesta per omicidio colposo al momento a carico di ignoti sulla morte del giovanissimodella provincia di. Il tredicenne è morto domenica all’ospedale pediatrico Gaslini dove era arrivato tre giorni fa ormai in condizioni critiche. Il ragazzo, secondo le prime informazioni raccolte dalla pm Francesca Rombolà, era stato ricoverato prima in quattro ospedali della Lombardia.Quattro ospedali non hanno individuato la causa del maleL’adolescente viveva nella campagnana con i genitori dove sarebbe stato morso da unaad agosto 2023. Con ogni probabilità ha contratto la malattia di Lyme che è causata da un gruppo specifico di batteri trasmessi all’uomo tramite ladi unainfetta. Secondo quanto raccontato dai genitori, il figlio non avrebbe mai avuto un problema di salute fino all’anno scorso.