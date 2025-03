Ilgiorno.it - Lombardia, la mossa per evitare la fuga di medici e infermieri: “Più case Aler per il personale sanitario”

Milano, 10 marzo 2025 – Più alloggi a canone calmierato per glie ile più ambulatori e presidi sociosanitari nei quartieri popolari. Si muove su queste due assi di intervento il protocollo d'intesa tra Regionee leper 'integrare le politiche abitative e rafforzare la sanità territoriale', approvato oggi dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, di concerto con l'assessore al Welfare, Guido Bertolaso. Sanità, il 57% deiinè insoddisfatto e il 27% vorrebbe lasciare. L’incubo? Burocrazia e cause legali "Uno dei problemi principali che attiene al reclutamento sul territorio delriguarda la difficoltà di trovarea prezzi accessibili, questo vale in particolare per le aree delle grandi città ma non solo.