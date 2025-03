Isaechia.it - Lol – Chi ride è fuori, il promo ufficiale e la data di uscita della quinta stagione

Tutto pronto per il ritorno di Lol: Chi, l’adattamento italiano del format giapponese diventato un successo di Prime Video.Anche quest’anno Lol, condotto per la prima volta da Alessandro Siani e Angelo Pintus, riunirà sotto lo stesso tetto un cast di comici impegnati in un solo obiettivo: quello di nonre. Chi riuscirà a mantenere un’espressione seria fino alla fine (per sei ore consecutive) e al contempo faràre i suoi avversari, riceverà un premio di 100.000 euro da devolvere a favore di un ente benefico a sua scelta.In attesa dell’del comedy show sono stati annunciati gli artistirisata che comporranno il cast. Si tratta di Enrico Brignano, Tommy Cassi, Marta Zoboli, Raul Cremona, Flora Canto, Federico Basso, Geppi Cucciari, Andrea Pisani e Valeria Graci.