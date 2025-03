Biccy.it - LOL 5: cast, conduttori, video promo e data d’uscita

LOL 5 sta per diventare finalmente realtà. Il nuovo show di Primeesploso nell’anno del Covid continua tutt’ora a macinare interesse, seppur in maniera ridotta. Quest’anno per la prima volta non ci sarà Fedez a condurlo, bensì l’inedita coppia Angelo Pintus e Alessandro Siani. Se Pintus è una vecchia conoscenza di LOL – Chi Ride è Fuori (ha partecipato come concorrente alla prima edizione), Alessandro Siani è al suo debutto su Amazon ed è riuscito ad approdare alla conduzione senza passare dal ruolo di concorrente.Ildi LOL 5 è molto variegato: il “comico da battere” è senza dubbio Enrico Brignano che partecipa a questo show sfidando sua moglie Flora Canto (reduce dalla conduzione di San Marino Song Contest). C’è poi il bravissimo (cit.) Raul Cremona, l’iconica Geppi Cucciari e anche Valeria Graci che segue così le orme della sua collega Katia Follesa.