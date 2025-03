Calciomercato.it - Locatelli e il confronto con Thiago Motta: “Non c’era tanto da parlare”

Il capitano bianconero è intervenuto in conferenza stampa dopo la pesante batosta dell’Allianz Stadium contro l’AtalantaDopo, c’è spazio per Manuelin conferenza stampa dopo l’umiliazione subita dalla Juventus per mano di un’Atalanta ingiocabile nel big match dell’Allianz Stadium.Manuel(LaPresse) – Calciomercato.itNotte fonda per la ‘Vecchia Signora’, che adesso rischia di scivolare fuori dalla zona Champions in attesa del match della Lazio contro l’Udinese. Il capitano cerca di spiegare le ragioni del tracollo bianconero: “Il secondo gol a inizio secondo tempo di ha tagliato le gambe. Dopo siamo andati in netta difficoltà – esordiscenella pancia dello ‘Stadium’ – Adesso dobbiamo ascoltare il meno possibile quello che arriva dall’esterno, dobbiamo focalizzarci solo su di noi e sull’obiettivo di qualificarci per la Champions League“.