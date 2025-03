Juventusnews24.com - Locatelli alla Rai: «Il secondo gol ci ha tagliato le gambe. Scudetto? Se sentiamo tutte le cose che dite non se viene a capo»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24Rai: le dichiarazioni del centrocampista della Juventus dopo la pesantissima sconfitta all’Allianz Stadium per mano dell’AtalantaManuelè intervenuto a La Domenica Sportiva dopo la sconfitta della Juventus per 4-0 contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni.BLACKOUT – «Fino al rigore abbiamo fatto una buona partita poi abbiamo preso il rigore e loro hanno avuto altre occasioni, poi abbiamo preso subito gol all’inizio deltempo e questo ci hale. Abbiamo cercato di reagire, siamo andati in avanti non equilibrati e questo ci ha causato tante ripartenze e loro quando ripartono sono micidiali, abbiamo sbagliato tanti appoggi, tanti passaggi e ripeto loro quando ripartono sono veramente forti e hanno fatto tanti gol»SOGNO – «Avete parlato voi di questo sogno, noi tra di noi dobbiamo sempre mantenere un equilibrio, selechenon se