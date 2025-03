Juventusnews24.com - Locatelli a DAZN: «Dobbiamo solo lavorare, i tifosi hanno il diritto di fischiare quando vedono una partita così»

Manuel Locatelli ha parlato ai microfoni di DAZN dopo Juve Atalanta: tutte le dichiarazioni dell'allenatore sul match dei bianconeri

PAROLE – «Difficile parlare dopo una partita del genere. Fino al rigore abbiamo fatto una buona partita, nel secondo tempo non abbiamo reagito e contro una squadra come l'Atalanta rischi di prendere gol e noi li abbiamo presi».

SULLA CONTESTAZIONE – «Il tifoso ha tutto il diritto di fischiare quando vede una partita del genere. Noi siamo una squadra giovane e questa cosa non li aiuta, solo noi in campo possiamo far cambiare l'inerzia di questa cosa. Dipende da noi e dal nostro atteggiamento».