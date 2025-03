Universalmovies.it - Locarno Film Festival | a Londra la retrospettiva 2025 Great Expectations

Leggi su Universalmovies.it

Il 10 marzo, presso la sede dell’Ambasciata svizzera a, ilpresenterà la sua nuova”: un omaggio al cinema britannico postbellico, realizzato in collaborazione con il BFI National Archive e la Cinémathèque Suisse, e con il supporto di STUDIOCANAL. Curata da Ehsan Khoshbakht. Laoffrirà un affresco ricco e variegato della vita negli anni del dopoguerra, raccontata attraverso il grande cinema popolare.Alla fine della Seconda guerra mondiale, mentre il suo impero d’oltremare iniziava a sfaldarsi, la Gran Bretagna imboccava la via accidentata della ricostruzione e della rinascita nazionale. L’ampia panoramica dedicata al cinema britannico di quel periodo, organizzata in collaborazione con il BFI National Archive, la Cinémathèque suisse e con il supporto di STUDIOCANAL, mostra la risposta culturale e il tentativo da parte di cineasti, scrittori, produttori, performer e studios nazionali di leggere le trasformazioni di quella nuova e turbolenta fase.