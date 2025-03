Ilfattoquotidiano.it - Lo yacht dell’oligarca Melnichenko resta a Trieste. Il sequestro sta costando all’Italia circa 27 milioni

Sono trascorsi tre anni da quando, a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina, l’11 marzo 2022 è stato sequestrato il megaAndreydi origine bielorussa, molto vicino a Vladimir Putin. Da allora è in rada nel Golfo died è costato, che ne ha la custodia, qualcosa come 27di euro. Il valore di A, l’imbarcazione a vela più grande del mondo che è stata disegnata da Philippe Starck e si trovava nel porto diper il refitting, è dimezzo miliardo di euro.Alcune settimane fa è stato respinto dal Tribunale europeo il ricorso presentato da, che risiede a Saint-Moritz, per ottenere la rimozione del nome della moglie Aleksandra dalla black list a suo tempo stilata dalla Ue. Se il ricorso fosse stato accolto sarebbe venuta meno una parte delle motivazioni che hanno portato al