Lo United cambi nome e si faccia chiamare "La squadra di Bruno Fernandes" (Telegraph)

«Piacere, Manchester. Per gli amici, ladi». Ormai i Red Devils non sopravvivono senza il portoghese e attuale capitano; ieri suo il gol del pareggio contro l’Arsenal 1-1.Forse dovremmo iniziare ail Manchesterladi, scrive il.Loe si“Ladi”Il quotidiano continua:Nessuno ha fatto di più per questanegli ultimi cinque anni dell’infaticabile centrocampista portoghese. E nessuno continua a fare di più.porta un peso sulla schiena da tanto tempo, più di quanto la maggior parte dei tifosi dellopossano ricordare, bisogna chiedersi quante volte lasarebbe affondata senza di lui. Certo, ci sono stati momenti in cui ha cercato la giocata difficile e regalato palla agli avversari, ma in quanti ex giocatori delloavrebbero avuto il coraggio di rimanere in unacosì disastrata? Il suo gol di ieri è stata la rete numero 169 in 275 partite col club, dal suo arrivo nel gennaio 2020.