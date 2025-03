Tpi.it - Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

LodeldiQuesta sera, lunedì 10 marzo 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo, il nuovodiche racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.si confronterà in apertura di puntata con il filosofoCacciari. Gli sviluppi del conflitto in Ucraina, il riarmo europeo, il ruolo internazionale di Giorgia Meloni, saranno al centro del dibattito tra il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri e la direttrice dell’Istituto Affari Internazionali Nathalie Tocci.