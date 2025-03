Lanazione.it - Lo Spezia Women si tiene stretta la vetta della classifica

Asd4 Sedriano 0 ASD: Sensi, Pozzi, Monetini, Lehmann, Fuggle, Adami, Manea (46’ Dehima), Ciccarelli, Buono, Parodi, Codecà. All. Salterio SEDRIANO: Locatelli, Fico, Sgunzi, C. Maschio, Panarelli, Bettale, Magatti, Belloni, Bertuetti, Frau, Sguinzi S. All. Cocco Arbitro: Curcio di Siena Reti: 70’ Codecà, 74’ Buono, 79’ Parodi, 84’ Ciccarelli. CASTELNUOVO MAGRA – Continua la marcia indelloche regola nel secondo tempo un buon Sedriano. Partita che sembra stregata (due pali, due gol annullati e almeno un paio di occasioni mancate) ma che una volta sbloccata da bomber Codecà (già 30 le reti in campionato) si mette in discesa e il punteggio viene arrotondato da Buono, Parodi e Ciccarelli. Domenica l’insidiosa trasferta di Bellinzago; in settimana si saprà se il quarto di finale di Coppa col Lesmo sarà in casa.