Lo spettacolo della natura | avvistati tre cervi per le strade di Focene

Fiumicino, 10 marzo 2025 – Un risveglio insolito, che ci mette davanti la bellezza, in un luogo dove non ce lo aspetteremmo: questa mattina tre bellissimisono statiper ledie in alcune aree verdilocalità. Unoche ha sorpreso i residenti, che se li sono trovati nei pressi delle loro abitazioni, come segnalato con alcuni post pubblicati sui social. I tre animali potrebbero essere venuti dall’oasi di Macchiagrande che si trova a Fregene, spingendosi più a sud.Non essendo propriamente il loro habitatle, episodi del genere stupiscono e fanno sorridere, soprattutto per la loro bellezza, ma ci devono far riflettere. Avvistamenti di questo tipo ci ricordano, i quanto sia importante la tutela ambientale e il benessere degli animali: la presenza die altri animali selvatici in città può, infatti, indicare un habitatle limitato.