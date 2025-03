Quotidiano.net - Lo scontro sulla giustizia. Gli avvocati con i giudici: "Stop alle aggressioni"

Sotto traccia, loè sempre rovente. Dopo le parole del procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, che è tornato a lanciare l’allarmeleggeseparazione delle carriere ("si rischia un pm al di fuori della giurisdizione che non lavora più per cercare la verità, ma una condanna a tutti i costi", ha commentato), ieri al fianco dei magistrati, dopo il riacutizzarsi della polemica seguita alla sentenza della Cassazione sul caso Diciotti, sono scesi in campo i penalisti. "L’autonomia e l’indipendenza della funzione giudiziaria vanno garantite, tutelate e difese non solo in quanto principi costituzionali, ma anche nell’esercizio quotidiano della giurisdizione" ha sottolineato l’Unione delle camere penali, aggiungendo: "La critica e il dissenso rappresentano il fondamento di ogni confronto democratico, ma incontinentiverbali che esulano del tutto dal merito tecnico delle decisioni giudiziarie, costituiscono una grave lesione all’immagine stessa della giurisdizione".