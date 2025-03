Sport.quotidiano.net - Lo scontro per la salvezza. Il San Felice si fa rimontare. Sotto 3-0, il Fiorano pareggia

Leggi su Sport.quotidiano.net

3 san: Baciocchi, Vacondio (48’st Manzo), Balestri (43’st Hadine), Torlai, Wusu, Mastroleo, Canalini, Guidetti, Ienna, Bianchini (43’st Malivojevic), Neri (13’st Opoku). A disp. Romani, Amartey, Bruno, Scalabrini. All. Farolfi. SAN: Malagoli, Bagni, Malavasi, Giovannini, Incerti, Martino, Marchesini (24’st Ndrejaj), Pagano (14’st Acanfora), Cheli, Stabellini (34’st Gentile), Marconi (14’st Bernabiti). A disp. Cavallini, Borghi A., Reggiani, Borghi T., De Boni. All. Verdi Arbitro: Cobzaru di Bologna Reti: 6’ Giovannini, 10’ Marconi, 14’ Bagni, 23’ Neri, 35’ Bianchini, 16’st Ienna Note: ammoniti Incerti, Wusu Il Sanultimo che non vince da 10 giornate segna 3 reti nei primi 14’ nellodiretto dima poi si fa clamorosamentedai biancorossi, che restano così a +7.