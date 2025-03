Sport.quotidiano.net - Lo Jolo fa suo il derbissimo contro Casale. Montemurlo in gran forma: goleada e crescita

Un turno ricco di reti e di risultati a sorpresa, il venticinquesimo dei campionati di Prima e Seconda Categoria che si è disputato ieri. E con cinque gare ancora da giocare, tutto (o quasi) può davvero succedere. Iniziando dal girone D di Prima Categoria, dove fa festa loper aver riconquistato il secondo posto in classifica dopo l’1-0 al Fantaccini nel derby con il. Ma il Settimello capolista continua a recitare il ruolo della lepre e non sarà facile raggiungerlo: bisognerà continuare a vincere e sperare al contempo in una serie di passi falsi dei primi della classe. A metà graduatoria c’è il Prato Nord, reduce dal 2-2 del Galleni con il Sagginale (sottoscritto da una doppietta di Miele). Segno "X" anche per il CSL Prato Social Club, che nonostante la marcatura di Cristiani non è riuscito a violare il terreno di gioco della Virtus Rifredi (1-1).