Liverpool-PSG il pronostico di Champions League | GOL e tanto altro

La 3 giorni di coppe europee sta per prendere il via, pronta a regalarci gol espettacolo. A dare il via a questo tour de force internazionale sarà la, con le gare di ritorno degli ottavi di finale che passeranno sotto la luce dei riflettori. Una delle partite in programma per questo turno metterà contrapposte due vere e proprie big, nonché leader nei rispettivi campionati. Stiamo parlando del match trae PSG, in programma domani martedì 11 marzo alle 21:00 ad Anfield. I Reds hanno vinto il primo duello e vogliono confermarsi anche di fronte al loro pubblico, per strappare il pass per i quarti. I parigini, invece, desiderano compiere un colpo esterno, ribaltando i pronostici ed eliminando una contendente per la conquista del trofeo.-PSG, probabili formazioni(4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson; Gravenberch, MacAllister; Salah, Szoboszlai, Luis Diaz; Nunez.