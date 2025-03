Justcalcio.com - Liverpool potrebbe ancora fare soldi dalla partenza di Trent Alexander-Arnold, grazie alla modifica della regola della FIFA: Rapporto

Leggi su Justcalcio.com

Sito inglese:Ilricevere una commissione di trasferimento per, nonostante il fatto che sembri destinato a unirsi al Real Madridscadenza del suo contratto quest’estate.Con meno di sei mesi rimanenti sul suo accordo diè libero di negoziare con club fuori dall’Inghilterra per un potenziale accordo pre-contratto nella finestra estiva. I rapporti hanno continuamente collegato il terzino destro con il Real Madrid, con discussioni in corso su un potenziale accordo.Ilha persino respinto un’offerta di £ 20 milioni dal Real Madrid pera gennaio, in quella che sembrava l’opportunità finale dei Reds per generare un po ‘di denaro per il loro prodotto Academy. Un cambio di, tuttavia,vedere ilraccogliere alcuni fondipotenzialedi