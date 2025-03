Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2025, tappa di oggi in DIRETTA: tutto pronto per il via

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA12.47 Il primo a partire è stato Chris Hamilton, poi il primo italiano, Giovanni Lonardi.12.45 INIZIA LA CRONOMETRO!12.43 In programmala cronometro individuale con partenza ed arrivo a Lido di Camaiore: 11,6 chilometri completamente pianeggianti.12.40 Buongiorno e benvenuti alladella primadella.Buongiorno e benvenuti nellatestuale della primadella. Si parte con la cronometro di Lido di Camaiore dalla lunghezza di 11.5 km completamente pianeggianti. Si percorreranno i lungomare di Camaiore e Viareggio, con l’intertempo posto proprio nel capoluogo di provincia ed una svolta ad U che unisce i due tratti rettilinei.Cronometro dunque per specialisti con Filippo Ganna, con l’alfiere della INEOS Grenadiers già vincitore in due occasioni su queste strade.