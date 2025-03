Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2025, tappa di oggi in DIRETTA: SPAVENTOSO GANNA! Vince con distacchi siderali, Tiberi convince

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA VITTORIA DILA CLASSIFICA GENERALE COMPLETA15:52 Domani spazio alla primain linea dellache dovrebbe sorridere agli sprinter. Si chiude qui la nostratestuale della cronometro di Lido di Camaiore. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata.15:52 Prova connte degli italiani, con Antoniotra i migliori di coloro che aspirano al podio finale: solo 6? persi da Ayuso. Si difende Ciccone, che paga 51 secondi a.15:50 LA TOP TEN DELLA CRONOMETRO DI LIDO DI CAMAIORE1-Filippo(ITA, INEOS Grenadiers) 12:17 (56.1 km/h)2-Juan Ayuso (ESP, UAE Team Emirates – XRD) +0.233-Johan Price-Petjersen (DEN, Alpecin-Deceuinck) +0.