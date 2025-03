Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2025, tappa di oggi in DIRETTA: guida Price-Pejtersen, secondo Milan. Attesa per Ganna ed Ayuso

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA14:30 Ultimo chilometro per Antonio Tiberi. L’uomo di classifica della Bahrain – Victorious sembrerebbe aver siglato una gran crono.14:27 23 secondi di ritardo all’arrivo per Fredrik Dversnes. Il norvegese dell’Uno-X-Mobility è undicesimo.14:25 Soli 6 secondi di ritardo per Antonio Tiberi su Jonathanall’intermedio. Intanto Simon Yates si inserisce tra Pello Bilbao e Giulio Ciccone pagando 27 secondi a. Finora gli uomini di classifica sono tutti racchiusi in pochi secondi.14:22 20 secondi di ritardo all’arrivo per l’austriaco Felix Grosschartner (UAE Team Emirates – XRG). Attendiamo Tiberi al primo intermedio.14:19 Parte anche Antonio Tiberi. L’alfiere della Bahrain – Victorious) deve offrire una prova di sostanza.