Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Ganna ci prova nella cronometro, attesa per Tiberi e Ciccone

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenutitestuale della primadella. Si parte con ladi Lido di Camaiore dalla lunghezza di 11.5 km completamente pianeggianti. Si percorreranno i lungomare di Camaiore e Viareggio, con l’intertempo posto proprio nel capoluogo di provincia ed una svolta ad U che unisce i due tratti rettilinei.dunque per specialisti con Filippo, con l’alfiere della INEOS Grenadiers già vincitore in due occasioni su queste strade. Occasione per incamerare secondi utili alla classifica generale per lo spagnolo Juan Ayuso, leader della UAE Team Emirates-XRG. Potrà ben figurare Jonathan Milan (Lidl-Trek), chiamato ad unadi sostanza con gli sprint sullo sfondo che gli potranno regalare la maglia azzurra prima delle tappe montuose.