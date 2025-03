Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Ciccone abbastanza staccato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA13.31 Resta in vetta Johan Price-Pejtersen (Alpecin – Deceuninck).13.28chiude a 28” dalla vetta, tempo forse alto.13.26 In gara anche un altro buon cronoman: il francese Kévin Vauquelin (Arkéa – B&B Hotels).13.23 Inizia la prova del norvegese Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility), tra i papabili per la vittoria odierna.13.19 Partito Giulio: sembra essere migliorato a cronometro il capitano della Lidl-Trek, fondamentale non perdere troppoper essere in buona posizione in classifica.13.16 Proprio Johan Price-Pejtersen (Alpecin – Deceuninck) si issa al comando: 12.45 (54.071 km/h).13.13 Al comando, al momento, ancora Russo.13.10 Non prenderà il via Louis Barré (Intermarché – Wanty).13.07 Attenzione al danese Johan Price-Pejtersen, più volte medagliato allo giovanile a cronometro.