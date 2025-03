Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2025, tappa di oggi in DIRETTA: tre fuggitivi con tre minuti di vantaggio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.37: Foratura in gruppo per il britannico Joshua Tarling (INEOS-Grenadiers).12.35: Il gruppo lascia fare e la fuga ha già preso tredi.12.32: La fuga ha preso corpo. Ildei tre è salito vicino ai due.12.30: Abrahamsen è uno specialista dell’andare in fuga. Nella passata stagione ha movimentato quasi ognidel Tour con i suoi tentativi, tenendo per lungo tempo anche la maglia a pois.12.26: I trehanno già preso una trentina di secondi disul gruppo.12.24: Neanche il tempo di iniziare lae subito primo tentativo di fuga. Sono in tre ad uscire dal gruppo. Il norvegese Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility), il francese Alexandre Delettre (Team TotalEnergies) e lo spagnolo Samuel Fernandez (Caja Rural – Seguros RGA).