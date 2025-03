Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2025, tappa di oggi in DIRETTA: si comincia! Grande attesa per la volata finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.26: I tre fuggitivi hanno già preso una trentina di secondi di vantaggio sul gruppo.12.24: Neanche il tempo di iniziare lae subito primo tentativo di fuga. Sono in tre ad uscire dal gruppo. Il norvegese Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility), il francese Alexandre Delettre (Team TotalEnergies) e lo spagnolo Samuel Fernandez (Caja Rural – Seguros RGA).12.22:LA SECONDA!12.20: Ha bucato una ruota anche Alexander Kristoff (Uno-X).12.19: Ci sono stati dei problemi meccanici per Magnus Sheffield (INEOS) e quindi il gruppo sta aspettando l’americano indella partenza di questa seconda.12.16: Sarà un’altra giornata abbastanza serena per gli uomini che puntano a vincere la. Tra questi ci sono ovviamente Jonas Vingegaard e Joao Almeida, con il duello che dovrebbe essere proprio tra il danese della Visma e il portoghese della UAE.