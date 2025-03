Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2025, tappa di oggi in DIRETTA: si avvicina la volata!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:28 Kristoff ha la chance, ha due compagni di squadra. Alaphilippe per Dainese!16:26 Iniziati gli ultimi 6km: si decide la gara.16:25 Mancano 6.5km alla fine! Merlier non ha compagni di squadra nelle prime posizioni: dovrà cavarsela da solo il belga.16:23 La Uno-X Mobility inizia a sognare la vittoria.16:21 Attenzione! Torna a guadagnare Abrahamsen, ha 35? di margine: difficile che la porti fino in fondo. Mancano 9km però.16:18 Purtroppo Durbridge e Sorarrain hanno abbandonato la corsa, erano visibilmente doloranti dopo la caduta.16:15 Mancano 12km alla fine! Ripreso Abrahamsen.16:12 Appena 20? tra il norvegese e il gruppo. Mancano 15km alla fine. Matteo Trentin tira il gruppo, Merlier nella pancia del plotone.16:10 Quasi ripreso Abrahamsen.