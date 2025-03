Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2025, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo guadagna terreno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:32 Il margine dei tre fuggitivi è adesso di 1’20”.14:31 Giornata che segna praticamente l’inizio della stagione europea del ciclismo su strada: la primadella Tirreno-Adriatico è in corso con la tradizionale crono a Lido di Camaiore (LU). In corso, a metà, la secondadella, che sulla carta dovrebbe vedere un arrivo in volata.14:28 Ilrecupera nuovamente sui fuggitivi. Il trio al comando può ancora amministrare 01:20 di vantaggio.14:24 L’olandese Danny van Poppel della Red Bull – BORA – hansgrohe ha abbandonato la corsa.14:21 Scende il margine di vantaggio dei fuggitivi. Gli attaccanti di giornata vantano ore 1:49 sul.14:17 C’è ancora tempo per recuperare, ildeve però tenere sotto controllo l’azione degli uomini in fuga.