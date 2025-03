Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2025, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo controlla i fuggitivi

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:50 Situazione a 80 km alla fine: 1’01” tra ile i.14:47che si avvicina a un minuto dai 3 corridori che si erano avvantaggiati nella prima parte di gara.14:45 Mancano 80 chilometri alla fine.14:43 Ricordiamo che a 18km dalla fine si passerà per la prima volta dalla linea del traguardo.14:40 Ricordiamo che il danese Asgreen non ha preso il via, mentre si è ritirato a metàl’olandese Van Poppel.14:37 Ricordiamo la composizione del terzetto che sta guidando la corsa: il norvegese Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility), il francese Alexandre Delettre (Team TotalEnergies) e lo spagnolo Samuel Fernandez (Caja Rural – Seguros RGA).14:34 Sono 90 i chilometri che ci separano dall’arrivo, presumibilmente in volata, di Bellegarde.