Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2025, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo a oltre un minuto a 30 km dalla fine

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:04 Ancora buona l’azione di Abrahamsen, che prosegue la sua gara di testa con 1’22” sulinseguitore. Mancano 23km all’arrivo.16:01a +1’20” da Abrahamsen quando il norvegese sta per transitare dal traguardo volante.15:58 Foratura per l’azzurro Lorenzo Milesi del Team Movistar.15:57 Ci siamo! Ingresso nel circuito. Tra 10km il passaggio dal traguardo volante che assegna 6, 4 e 2 secondi di abbuono.15:55 Mancano 30km all’arrivo. Secondi di abbuono allo sprint intermedio che arriva tra circa 10km.15:52 Addirittura la frattura della clavicola per Senechal.15:51 Margine di Abrahamsen di 1’30” quando mancano 15km al primo passaggio dal traguardo.15:48 Mancano 38km alla. Merlier e Demare sono riusciti a riprendere le code del, che non guadagna su Abrahamsen (+1’15”).