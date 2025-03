Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2025, tappa di oggi in DIRETTA: cambia passo il gruppo a 20km dall’arrivo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:12 Appena 20? tra il norvegese e il. Mancano 15km alla fine. Matteo Trentin tira il, Merlier nella pancia del plotone.16:10 Quasi ripreso Abrahamsen.16:09 Nuova caduta, proprio in prossimità del traguardo volante. Doloranti purtroppo i due atleti coinvolti: Durbridge e Sorarrain.16:08 Abrahamsen prende i 6? di abbuono, Jorgenson ne prende 2.16:07 Iniziano a rosicchiare sul norvegese i corridori nel. Sono a +1’10” adalla fine.16:04 Ancora buona l’azione di Abrahamsen, che prosegue la sua gara di testa con 1’22” sulinseguitore. Mancano 23km all’arrivo.16:01a +1’20” da Abrahamsen quando il norvegese sta per transitare dal traguardo volante.15:58 Foratura per l’azzurro Lorenzo Milesi del Team Movistar.