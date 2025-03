Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2025, tappa di oggi in DIRETTA: aumenta nuovamente il vantaggio dei fuggitivi

14:25 L'olandese Danny van Poppel della Red Bull – BORA – hansgrohe ha abbandonato la corsa.14:21 Scende il margine didei. Gli attaccanti di giornata vantano ore 1:49 sul gruppo.14:17 C'è ancora tempo per recuperare, il gruppo deve però tenere sotto controllo l'azione degli uomini in fuga.14:13 Torna a guadagnare il trio di testa. I battistrada vantano ora 2:15 sul gruppo.14:09 Siamo vicini ai settanta chilometri percorsi da inizio giornata.14:05 Jonas Abrahamsen della Uno-X Mobility e il francese Alexandre Delettre della Team TotalEnergies sono i corridori meglio piazzati nel trio di testa. I due sono a soli dieci secondi dal leader.14:01 Stabile ildei battistrada che hanno toccato ilmassimo quando hanno raggiunto i tre minuti sul gruppo.