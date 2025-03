Oasport.it - LIVE Berrettini/Sonego-Mektic/Venus, ATP Indian Wells 2025 in DIRETTA: si parte

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:08vanta una finale in doppio, ottenuta nel 250 di FIRENZE nel 2022.Giocatori in campo!18:55 Chiaramente gli azzurri non partono favoriti, per allungare la permanenza in California servirà il loro miglior rendimento al servizio.18:50 I rivali sono al momento sono in 17^ posizionenella race to Torino. Gli azzurri giocano insieme per la prima volta in stagione.18:40 Tra circa 20? in campo: primo turno di doppio del Masters 1000 di.Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladel primo turno di doppio maschile del Masters 1000 ditra l’inedita coppia azzurra formata da MatteoLorenzoe Nikola(CRO) e Michael(NZL).Ci si giocano gli ottavi di finale contro gli americani Seggerman e Trhac, che hanno sconfitto Khachanov e Rublev.