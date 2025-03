Oasport.it - LIVE Berrettini/Sonego-Mektic/Venus 6-4, 6-3, ATP Indian Wells 2025 in DIRETTA: annichilita la coppia n.5 del seeding

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:28 Pratica chiusa in appena 70? di gioco con gli azzurri perfetti in battuta, con 5 ace a 2 e addirittura il 79% di prime in campo raccogliendo il 88% di punti con il 67% sulla seconda. I rivali mettono appena il 58% di prime raccogliendo il 71% ma un misero 48% con la seconda palla.20:25 Adesso per gli azzurri c’è laamericana composta da Seggerman e Trhac, che sicuramente è meno blasonata dei rivali odierni.20:23b.6-4, 6-3! Con l’ennesimo passante incisivo del piemontese gli azzurri accedono agli ottavi di finale, contro pronostico a discapito dellan.5 del!30-40 Doppio fallo (1°). Match point, ce ne sarebbe un altro!30-30 Risposta vincente di rovescio di, ci ha preso gusto!30-15 Prima vincente.