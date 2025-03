Oasport.it - LIVE Berrettini/Sonego-Mektic/Venus 3-2, ATP Indian Wells 2025 in DIRETTA: break degli azzurri nel 3° game!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-2 A zero il neozelandese.40-0 Tira la seconda e fa punto.30-0 Prima vincente.15-0 Prova a entrare di rovescio in risposta il piemontese.3-1 A zero!40-0 Ace (1°)!30-0 Comoda entrata di Matteo!15-0 Non chiude, lo scambio riparte e il romano si fa perdonare con una volèe profondissima che non lascia scampo al neozelandese.2-1 Passante robusto al corpo del romano, lunga la volèe di!Risponde di nuovo Matteo, Seconda!40-40 Non risponde di rovescio sulla seconda. Altra chance di, è anche pallaperò!30-40 Risposta vincente di rovescio!30-30 Toglie la racchetta dalla mano dicon il dritto.30-15 In rete la volèe di, regalo.30-0 Prima vincente.15-0 Comodo intervento di