Oasport.it - LIVE Arnaldi-Nakashima, ATP Indian Wells 2025 in DIRETTA: si parte con l’azzurro al servizio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPRIMO SET22:47 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti via al match conal.22:45 Accolti dall’applauso del pubblico entrano in campo i due protagonisti dell’incontro.22:42 Il vincente dell’incontro troverà agli ottavi di finale uno tra il russo Karen Khachanov e lo statunitense Ben Shelton.22:37 Quello che andremo a commentare sarà il terzo confronto diretto tra i due con la situazione in perfetta parità.22:32 De Minaur rifila una sonora lezione ad Hurkacz superandolo per 6-4 6-0. Tra poco meno di 20 minuti entreranno in campo Matteoe Brandon.21:56 L’australiano Alex De Minaur si aggiudica il primo set per 6-4 sul polacco Hubert Hurkacz. Alla chiusura di questo incontro spazio ad