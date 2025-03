Oasport.it - LIVE Arnaldi-Nakashima, ATP Indian Wells 2025 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:37 Quello che andremo a commentare sarà il terzo confronto diretto tra i due con la situazione in perfetta parità.22:32 De Minaur rifila una sonora lezione ad Hurkacz superandolo per 6-4 6-0. Tra poco meno di 20entreranno in campo Matteoe Brandon.21:56 L’australiano Alex De Minaur si aggiudica il primo set per 6-4 sul polacco Hubert Hurkacz. Alla chiusura di questo incontro spazio ad. A tra poco!21:02 Buonasera e ben ritrovati nellascritta di. Concluso il primo incontro sul Court 2 con la vittoria in due parziali dell’argentino Cerundolo sul lucky loser olandese Van de Zandschulp. Il ligure entrerà in campo dopo Hurkacz-De Minaur.Buongiorno e benvenuti nellatestuale deldi terzo turno dell’ATP Masters 1000 ditra Matteoe l’americano Brandon