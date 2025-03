Oasport.it - LIVE Arnaldi-Nakashima, ATP Indian Wells 2025 in DIRETTA: l’azzurro in campo dopo Hurkacz-De Minaur

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:02 Buonasera e ben ritrovati nellascritta di. Concluso il primo incontro sul Court 2 con la vittoria in due parziali dell’argentino Cerundolo sul lucky loser olandese Van de Zandschulp. Il ligure entrerà in-De.Buongiorno e benvenuti nellatestuale del match di terzo turno dell’ATP Masters 1000 ditra Matteoe l’americano Brandon. Terzo confronto diretto tra i due con la situazione in perfetta parità. Il vincente dell’incontro troverà agli ottavi di finale uno tra il russo Karen Khachanov e lo statunitense Ben Shelton., ventiquattrenne sanremese, si presenta all’incontro da numero 35 ATPaver superato all’esordio in tre set il padrone di casa Kovacevic ed in due parziali il russo Rublev.