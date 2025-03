Oasport.it - LIVE Arnaldi-Nakashima, ATP Indian Wells 2025 in DIRETTA: il sopravvissuto azzurro punta gli ottavi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del match di terzo turno dell’ATP Masters 1000 ditra Matteoe l’americano Brandon. Terzo confronto diretto tra i due con la situazione in perfetta parità. Il vincente dell’incontro troverà aglidi finale uno tra il russo Karen Khachanov e lo statunitense Ben Shelton., ventiquattrenne sanremese, si presenta all’incontro da numero 35 ATP dopo aver superato all’esordio in tre set il padrone di casa Kovacevic ed in due parziali il russo Rublev. In questa stagione il ligure vanta i quarti di finale a Dallas e le semifinali a Delray Beach, a conferma del feeling con il cemento americano. Sfida non impossibile per l’, che va a caccia di un risultato di prestigio nel primo 1000 stagionale.