Anteprima24.it - Litiga con un conoscente, spara colpi in aria con una carabina

Tempo di lettura: < 1 minutoA Roscigno, in provincia di Salerno, i carabinieri della stazione di Bellosguardo e del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sala Consilina hanno arrestato un uomo per esplosione pericolosa, detenzione e porto abusivo di armi. L’uomo, per futili motivi, in seguito ad un litigio con un, avrebbeto in13d’arma da fuoco con unasottratta ad un suo familiare.L'articolocon unincon unaproviene da Anteprima24.it.