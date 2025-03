Anconatoday.it - Lite, soccorso in strada ed anziana in difficoltà: triplo intervento in città della Croce Gialla

Leggi su Anconatoday.it

ANCONA - Serata e giornata intensa per ladi Ancona, intervenuta nelle ultime ore in tre diversi soccorsi. Il primo episodio si è verificato ieri sera in un condominio di via Panoramica, dove unatra due persone ha richiesto l’di due volantiQuestura.