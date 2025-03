Linkiesta.it - L’italo-trumpismo mostra che c’è anche un’idiozia sanguinaria

Nel consueto profluvio di assurdità, fake news e provocazioni con cui riempie quotidianamente il suo profilo e le nostre bacheche su X, come l’idea che gli Stati Uniti dovrebbero abbandonare la Nato, ieri Elon Musk ha postato quella che a molti è sembrata una minaccia nei confronti degli ucraini, riguardo al sistema di connessione satellitare Starlink: «Se lo spegnessi, tutta la loro prima linea crollerebbe». Il ministro degli Esteri polacco, Rados?aw Sikorski, ha risposto ricordando che il suo paese paga 50 milioni per quel servizio, e se il fornitore si rivelasse inaffidabile dovrebbe rivolgersi altrove. Musk ha controreplicato così: «Stai zitto, ometto. Paghi una piccola frazione del costo. E non c’è sostituto per Starlink» (salvo poi penosamente spergiurare che mai e poi mai, per quanto possa essere in disaccordo con la politica ucraina, spegnerebbe Starlink a sua discrezione, cosa che in verità ha già fatto nel 2022, impedendo una fondamentale operazione contro la flotta russa nel Mar Nero).