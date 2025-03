Quotidiano.net - L’Italia cerca 40mila riservisti. “Ma oggi arruolare è complicato”

Leggi su Quotidiano.net

La Difesa europea riparte da Parigi. Si apre una settimana cruciale con due importanti vertici del cosiddetto fronte dei “volenterosi”, quegli Stati al fianco di Kiev pronti a una missione di peacekeeping una volta raggiunta la pace tra Russia e Ucraina. Al tavolo parteciperanno i membri dell’E5, il cuore della difesa europea composto da Polonia, Francia, Germania, Italia e Regno Unito, ai quali non è escluso possano aggiungersi rappresentanti di altri Paesi. Intanto propriostarebbe studiando un piano per il reclutamento dinuove riserve militari da impiegare nei casi di emergenze. “La consistenza delle forze armate è fissata da una legge. Non ho problemi a dire, come ho già detto più volte, che quel modello ormai è inadeguato e va cambiato”, ha scritto proprio ieri lo stesso ministro Guido Crosetto.