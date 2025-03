Isaechia.it - L’Isola dei Famosi, una delle più discusse troniste di Uomini e Donne verso il cast? “Ottime possibilità”, il rumor

Sembra essere ancora in alto mare la definizione della nuova edizione deDei, il reality show di canale 5 che mette alla prova la resistenza fisica e psicologica di personaggiprivatiloro comodità e del cibo per diverse settimane.Se infatti subito dopo la fine del Grande Fratello sembra essere confermata la partenza del nuovo reality show The Couple con la conduzione di Ilary Blasi, la nuova edizione deè ancora in costruzione.Per quanto riguarda la conduzione, sembra essere in pole position la giornalista Veronica Gentili, già conduttrice de Le Iene (ve ne abbiamo parlato QUI), mentre Pierpaolo Pretelli potrebbe essere il nuovo inviato dall’Honduars. A vestire i panni di unica opinionista, potrebbe essere invece l’esplosiva Simona Ventura, che in passato ha vestito sia i panni di conduttrice che di naufraga (QUI l’indiscrezione).