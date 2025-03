Donnapop.it - L’Isola dei Famosi, nel cast arriva una famosa tronista di Uomini e Donne: fan in delirio, è amatissima

Leggi su Donnapop.it

Chi ci sarà neldedei? Potrebbere una exdi: di chi stiamo parlando? I fan non contengono l’entusiasmo!Quest’anno il ritorno dedeiè stato incerto fino all’ultimo, ma ora pare che tornerà sul piccolo schermo. Le conduttrici in pole position sono Veronica Gentili e Simona Ventura, che il pubblico richiede a gran voce. Per il momento, ancora tanta indecisione su opinionisti e inviato.E cosa succede, invece, per quello che riguarda il? Sembra che in Honduras potrebbere un volto amatissimo del dating show di Maria De Filippi. Di chi stiamo parlando? Le indiscrezioni sonote tramite il portale di Roberto D’Agostino e i fan non vedono l’ora di trovarne conferma.Chi c’è neldedei?Tramite Dagospia apprendiamo che Teresanna Pugliese, ex volto di, potrebbe essere uno dei naufraghi dedei