L' irriconoscibile idea di calcio di Thiago Motta

Ecco, la musica è finita. Gli amici se ne vanno, lo Stadium rimane vuoto come pochissime volte nella sua storia, Covid escluso. Che inutile serata per l’ambiente Juventus, se non servirà a chiarire le idee riguardo la sopravvalutazione della rosa e l’indifendibilità del suo tecnico: la sconfitta interna più umiliante degli ultimi 55 anni non è una nota stonata, ma l’intero spartito stracciato come l’orchestra di Sanremo davanti al podio di Pupo ed Emanuele Filiberto. Nonostante la performance di Michele Di Gregorio in formato Tacconi, quella della Juventus conferma di non essere una squadra di: errori puerili, fondamentali sciagurati, falle abissali, moduli insensati rendonol’didi, qualsiasi essa sia. “Allora rivolete Allegri!”, direbbe Corrado Guzzanti: ma ci sarà una giusta distanza tra lo sbaraglio velleitario e la frusta restaurazione, tra il più cieco amore e la più stupida pazienza.