L’ippodromo si ferma | Lavori fondamentali | Ma il settore soffre

Lo spostamento della data di riapertura del Sesana suscita commenti e riflessioni. La notizia circolava già da qualche settimana tra gli addetti aima fino alla pubblicazione del Decreto sul sito del Masaf tutti speravano in un "salvataggio" in extremis. Anche il Sindaco Claudio Del Rosso ieri mattina è intervenuto in merito alla querelle: "Sesana sarà oggetto di importanti interventi di ammodernamento e riqualificazione realizzati da Snaitech, società proprietaria dell’immobile, sulla base delle linee guida definite dalla Commissione di Vigilanza della Prefettura. Questiper garantire la sicurezza e il rilancio della struttura, si svolgeranno da aprile a fine giugno 2025. Durante questo periodo, le corse saranno sospese, ma la società ha già richiesto al Ministero di recuperare le giornate nel secondo semestre, mantenendo invariato il numero totale di eventi previsti per il 2025".