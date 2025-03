Anteprima24.it - L’inventiva dei napoletani contro le scosse di terremoto: c’è anche lo sconto sismico

Tempo di lettura: 2 minutiI puteolani non si fermano davanti al bradisismo. Anzi, vanno avanti e rilanciano con una serie di iniziative di marketing per attirare l’attenzione dei turisti e rassicurare i propri clienti. Da qualche giorno a Pozzuoli è possibile trovare una serie di proposte commerciali da parte di ristoranti, pizzerie, caffetterie e vinerie.A Via Napoli ad esempio “La cucina degli amici” invita i propri clienti nella sua “veranda anti”, mentre il ristorante “Don Antonio” ha posizionato in un vicoletto del porto il tavolo antiche dà la possibilità di mangiare all’aperto “lì dove lenon si sentono”.Sempre sul porto di Pozzuoli il ristorante “La Scalinatella” offre il pranzo o la cena ai clienti che “resistono” allesenza alzarsi dai tavoli, mentre “Mapò wine and food” in Piazza della Repubblica offre lo “” la cui percentuale è pari alla magnitudo della scossa.