Calciomercato.it - “L’Inter in Serie C”: scoppia la bufera, cosa sta succedendo

Polemica intorno alla formazione nerazzurra che si ritrova al centro di una vera e propria: caos totalePrima in classifica.soffre, sbanda, ma contro il Monza trova la rimonta da tre punti che consente di mantenere il primo posto davanti al Napoli.“inC”:lasta(LaPresse) – Calciomercato.itUn successo che arriva in un momento particolarmente intenso per la formazione di Inzaghi dal punto di vista del campo: i nerazzurri, infatti, dovranno scendere in campo già martedì per il ritorno degli ottavi di Champions contro il Feyenoord (andata 2-0), poi il big match di domenica sera contro l’Atalanta prima della pausa del campionato per le nazionali.Un tour de force chesta affrontando senza diversi calciatori (l’ultimo a fermarsi è stato Zielinski), un’emergenza più volte sottolineata da Inzaghi.