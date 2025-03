Bergamonews.it - L’intelligenza artificiale ci farà diventare tutti medici eccellenti?

Siamo di fronte all’esplosione del fenomeno intelligenza( IA), con una crescita esponenziale delle pubblicazioni scientifiche, dei libri e dei corsi.Sicuramente avere a disposizione gratuitamente ed ovunque ci sia una connessione alla rete una risposta immediata ad un nostro quesito ricavata da un database che contiene l’universo delle informazioni ci può cambiare la vita in meglio.Ma come funziona realmente l’IA?L’IA si basa sostanzialmente su algoritmi cioè procedimenti o successioni di istruzioni in sequenza finalizzati alla risoluzione di un problema. È uno schema esecutivo che ci indica passo dopo passo le operazioni da eseguire per ottenere il risultato che ci siamo prefissi.Anche nei manuali di cucina troviamo centinaia di ricette per cucinare alla perfezione piatti anche complessi.